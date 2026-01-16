×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koruma memurlarına saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Cezaevi#Saldırı#İzmir
İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koruma memurlarına saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 04:05

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından yapılan saldırıda 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün saldırısı sonucu görevli 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını açıkladı. Genel Müdürlükten sanal medyada yapılan açıklamada, “İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştı. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cezaevi#Saldırı#İzmir

BAKMADAN GEÇME!