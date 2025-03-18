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İzleyenlerin yüreği sızladı! Trafik polisinin sözleri gündem olmuştu... Görüntüdeki motosikletli konuştu: Orada çok etkilendim

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#Trafik Polisi#Nasihat#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 11:53

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen diyalog içleri yaktı. Sürücüye evraklarını kontrol ettiği sırada 'Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma' diyen polis memurunun depremde eşini ve çocuğunu kaybettiği öğrenildi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

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Geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem oldu.

İzleyenlerin yüreği sızladı Trafik polisinin sözleri gündem olmuştu... Görüntüdeki motosikletli konuştu: Orada çok etkilendim

Alanya'dan Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştıktan sonra kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

İzleyenlerin yüreği sızladı Trafik polisinin sözleri gündem olmuştu... Görüntüdeki motosikletli konuştu: Orada çok etkilendim

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"BEN EVLAT ACISI YAŞADIM DEPREMDE, AİLENE EVLAT ACISI YAŞATMA"

Erkan Kordon'u durduran polis memuru, 'nasılsın kardeşim' dedikten sonra evrakını aldı. Bir süre sonra ikilinin arasında motosikletle ilgili sohbet ederken, polis memurunun "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" sözleri içleri yaktı. Kordon ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.

İzleyenlerin yüreği sızladı Trafik polisinin sözleri gündem olmuştu... Görüntüdeki motosikletli konuştu: Orada çok etkilendim

"GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞAN BİR POLİS MEMURU"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin de durumdan etkilendiğini ifade eden Avsallar 100. Yıl Ortaokulunda görevli Erkan Kordon, "Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi.

İzleyenlerin yüreği sızladı Trafik polisinin sözleri gündem olmuştu... Görüntüdeki motosikletli konuştu: Orada çok etkilendim

En sonda 'ben ailemi depremde kaybettim evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma' dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bunu sayfamda paylaşmak istedim. Çok güzel olumlu dönüşler, dua edenler, teşekkür edenler oldu. Türk Polisini gururlandıran cümleler sarf edildi" dedi.

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İzleyenlerin yüreği sızladı Trafik polisinin sözleri gündem olmuştu... Görüntüdeki motosikletli konuştu: Orada çok etkilendim

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#Trafik Polisi#Nasihat#Antalya

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