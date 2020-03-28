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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

İzleyenleri duygulandırdı... Fark edince gözyaşlarına boğuldu

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İzleyenleri duygulandırdı... Fark edince gözyaşlarına boğuldu
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Erzincan'da corona virüs(koronavirüs) salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin oğlu 8 yaşındaki Mehmet Deniz, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığın kılıfının değiştirildiğini fark edince gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Deniz'in, babasının kokusunun gittiğini belirtip ağladığı o anlar, hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, koronavirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun saatler görev yapıyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili zaman zaman görevi nedeniyle evine gidemiyor. Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin oğlu Mehmet Deniz, özlemini, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığı ile gidermeye çalışıyor.

Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları
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Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin eşi hemşire Pınar Baysal Karakeçili, bu durumdan habersiz, oğlunun yastık kılıfını değiştirip yıkadı.

Bunu fark eden Mehmet Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin ağlama nedenini sorduğu Mehmet Deniz Karakeçili, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" dedi.

Annesinin kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

İzleyenleri duygulandırdı... Fark edince gözyaşlarına boğuldu

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