İzlanda soğuğu dondurdu

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 07:00

İzlanda kökenli soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Anadolu’da birçok şehir yeni haftaya kar yağışıyla girdi. Dondurucu soğukla birlikte birçok kent beyaza büründü. Yollar kapandı, okullar tatil edildi. Erzurum’un Karaçoban ilçesi ile Ardahan’ın Göle ilçesi gece sıfırın altında 25 dereceyi gördü.

İstanbul ile Ankara arasında önemli geniş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı son 3 gün olduğu gibi dün de etkili oldu. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. D-100 Karayolu’nda kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Organize Sanayi Bölgesi Ankara yönünde ulaşıma kapanan yol, karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı.

İSTANBUL -1’İ GÖRECEK

“İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre soğuk havanın etkili olduğu İstanbul’da perşembe günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde zaman zaman da kar yağışı etkili olabilir. Megakentte sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

