İzlanda soğuğu donduracak

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yılın son günleri için soğuk ve yağışlı hava uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji ayrıca bazı iller için kar yağışı uyarısında da bulundu. Buna göre Sakarya, Kocaeli, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Konya, Diyarbakır, Batman, Siirt, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ta yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Önce soğuk sonra kar geliyor Haberi görüntüle

1 HAFTA ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bir hafta boyunca İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi. İstanbul’da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Kentte sıcaklıkların 5 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Avrupa Yakası’nın yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği belirtildi.