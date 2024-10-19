İzinsiz kitap basıma mahkeme engeli... Aile davayı kazandı

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İddiaya göre Prof. Duralı, 2007’de Dergah Yayınları AŞ ile bir sözleşme imzalayarak ‘Gılgamış Destanı’ isimli çeviri eser ile ‘Kutadgu Bilig Türkçenin Felsefe - Bilim Sözlüğü’ adlı eserleri basma, yayma, çoğaltma ve umuma iletim gibi haklarını süreli olarak devretti. Şaban Duralı’nın vefatının ardından Dergâh Yayınları, ünlü bilim insanının ailesiyle iletişim kurmadı.

Prof. Duralı’nın ailesi ise avukatları aracılığı ile İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

BASKIYA İZİN YOK

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Dergâh Yayınları’nın eser sahibi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın ölümünün ardından ortada bir sözleşme varmış gibi davranarak sözlü ve aldatıcı hareketlerle kitapları bastığı öne sürüldü.

Mahkeme, ‘Kutadgu Bilig Türkçenin Felsefe Bilim Sözlüğü’ adlı eser yönünden tedbir talebini kabul etti. Mahkeme, eserin yeni baskı yapılmasının durdurulmasına karar verdi.