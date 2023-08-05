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İzinsiz jet skı ticareti sınır dışı etti

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#Antalya#Aksu#Muğla
İzinsiz jet skı ticareti sınır dışı etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Antalya Kemer’de görev yapan TCSG 33 Bot Komutanlığı Kontrol Timi, önceki gün 6 jet ski’yi incelemeye aldı.

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Jet ski’lerin daha önce de Antalya Aksu ile Muğla Fethiye arasındaki deniz sınırında yabancı uyruklular tarafından sosyal medya aracılığıyla 3 saati 320 Euro’ya kiralanan araçlar olduğu belirlendi. Ekipler, jet ski’lerin Rusya vatandaşı 4 kişi tarafından kiraya verildiğini belirledi. Haklarında ‘turizm işletme belgesi bulunmadan ticari faaliyette bulunmak’ suçundan işlem başlatılan Rusların, sınır dışı edilmelerine karar verildi. 2 Rus, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, diğer 2'sinin arandığı öğrenildi. 

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#Antalya#Aksu#Muğla

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