İzinsiz jet skı ticareti sınır dışı etti

Haberin Devamı

Jet ski’lerin daha önce de Antalya Aksu ile Muğla Fethiye arasındaki deniz sınırında yabancı uyruklular tarafından sosyal medya aracılığıyla 3 saati 320 Euro’ya kiralanan araçlar olduğu belirlendi. Ekipler, jet ski’lerin Rusya vatandaşı 4 kişi tarafından kiraya verildiğini belirledi. Haklarında ‘turizm işletme belgesi bulunmadan ticari faaliyette bulunmak’ suçundan işlem başlatılan Rusların, sınır dışı edilmelerine karar verildi. 2 Rus, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, diğer 2'sinin arandığı öğrenildi.