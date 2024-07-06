İzinsiz İHA uçurana geçit yok! Ulaştırma torbası Meclis’ten geçti

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Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Yeni yasaya göre, havaalanlarına ve hava araçlarına geçen tüm yolcular ile yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazları, gerektiğinde ise el ile kontrol edilip aranacak. Yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Havacılık güvenlik önlemleri, polisin gözetiminde özel güvenlik görevlilerince de yerine getirilecek. Özel güvenlik görevlileri, polis gözetiminde, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile arayabilecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişiler, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasası’na göre güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik görevlileri, uçak mürettebatına terminaller ve hava araçlarına geçişlerinde zorunlu olarak refakat edecekler. Sivil havacılık personelinin yeterlilik belgesi almaması; uçakta işlenen suçlarda pilotun yetkili makamlara bilgi vermemesi durumlarında 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Havaalanları ve çevresinde, hava güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması ve yaban hayatının oluşmasına veya gelişmesine neden olacak tesislerin kurulması yasaklanıyor.

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AĞIR PARA CEZALARI KESİLECEK

Uçuş izni almadan veya Sivil Havacılık veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında ‘İHA-dron’ uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişiler 60 bin lira idari para cezası ödeyecek. İHA ithaline, satışına, tesciline, ruhsat ve pilotluk şartlarına aykırı davrananlara 5 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza kesilecek. İHA aracını en geç 3 gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere verilecek para cezası 5 bin liradan 50 bin liraya; gerçeğe aykırı beyanın cezası da 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor.

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YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK

Yasanın diğer maddelerine göre limanlarda demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yeniden belirlenecek. Denizlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde ihlalin niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak. Türkiye limanlarına gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerin saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığında bedel alınacak. Bu gelir, yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Sıvılaştırılmış doğalgaz hariç fosil yakıt olmayan enerji kaynağı kullanan deniz araçları harç ödemeyecek.

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Limanlarda bürokrasi azaltılacak. Daha az risk barındıran kısa mesafeli, yurtiçi yolcu taşımacılığında daha az sigorta bedeli ödenecek.