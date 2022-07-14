İzinsiz fotoğrafa tazminat davası

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Sedef Taşkın, Zen Pırlanta A.Ş.’de pırlanta uzmanı olarak çalışıyordu. Taşkın alanında uzman takı tasarımcısı olduğu için kuyumculuk çevresinde tanınıyordu. İddiaya göre, İnal Kuyumculuk Gümüşçülük Yarı Değerli Taşlar San. ve Tic. Ltd. ŞTİ., satışını yapacağı takılar için sektörden tanıdığı Sedef Taşkın ile görüştü. İnal Kuyumculuk, Sedef Taşkın’a demo çekimi yapmayı teklif etti. Sedef Taşkın da deneme amacıyla yapılacak olan bu çekimi kabul etti. İddiaya göre İnal Kuyumculuk, Sedef Taşkın’ın bu fotoğraflarını izni dışında internet sitelerinde, fuarlarda, mağazalarda, afişlerde ve posterlerde kullandı.

‘SAĞLIĞI BOZULDU’

Müvekkilinin iyi niyetle hareket ederek deneme amacıyla fotoğraflarının çekilmesine izin verdiğini dava dilekçesinde belirten Sedef Taşkın’ın avukatı Burak Gürhan, “Müvekkil, saygın bir tasarımcıdır. Mankenlik ve modellik işiyle ilgilenmemektedir. Tasarımcı olan bir kişinin aynı sektördeki bir başka firmanın ürünlerinin reklamında yer alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı şirket, tamamen deneme amacıyla çekim yapılmasını isteyen müvekkilin fotoğraflarını kötü niyetli olarak izinsiz şekilde kullanmıştır. Müvekkil, fotoğraflarının internette, mağazalarda, fuarlarda ve kataloglarda yer aldığını gördüğünde büyük üzüntü ve panik yaşamış, yaşadığı stres nedeniyle psikolojik sağlığı bozulmuştur. Bu olay nedeniyle iş ortamında da büyük sıkıntı yaşamıştır. Bu nedenle uğradığımız zararın giderilmesi için bin lira maddi, 70 bin lira manevi olmak üzere toplam 71 bin lira tazminatın davalı şirketten tahsilini istiyoruz” dedi.