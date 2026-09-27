İzinsiz eğitime sıkı denetim

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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce illere gönderilen yazıda, Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türkiye’de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği; resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabi olduğu hatırlatıldı. Yazıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda “Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler, Bakanlığın izin ve denetimine tabidir” ve “Bu kanun kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu kanuna uygun olarak kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce kapatılır” hükümlerinin yer aldığına işaret edildi.

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İL VE İLÇELERDE TARAMA

Yazıda, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alan, cadde ve sokakların taranarak kütüphane, kütüphane istasyonu, kafe, kütüphane kafe, deneme kulübü gibi adlar altında izinsiz eğitim faaliyeti yürüten yerlerin tespit edileceği ve tutanak altına alınacağı kaydedildi. Tespit edilen yerlerin valiliklerce kapatılması ve bu yerlere idari para cezası işleminin uygulanması gerektiği belirtilen yazıda, tarama işlemlerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi ve yapılan işlem sonucunun 1 Kasım 2026’ya kadar Bakanlığa bildirilmesi istendi.