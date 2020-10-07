MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzinsiz düğüne 6 bin lira ceza
GeriGündem İzinsiz düğüne 6 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

İzinsiz düğüne 6 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzinsiz düğüne 6 bin lira ceza
Abone Olgoogle-news

Karabük'te, izinsiz yapılan düğün nedeniyle düğün sahibi iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Burunsuz köyünde yetkili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara (ikram, maske, mesafe) uymayan düğün sahibi 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollerin hassasiyetle devam edeceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle