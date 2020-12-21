İzinsiz çalışmaya onay

Foça caddeleri ve sokakları 19. yüzyılın sonlarında bazalttan büyük parke taşlarla döşendi. Siyah renkli bu taşlar Foça’nın simgesi oldu. Foça Belediyesi bu taşları söküp yerine granit kaplama yapmaya başladı. Foça’daki karataş efsanesine göre, her kim ki, Foça’daki yeri bilinmeyen bu Karataş’a basarsa, basireti bağlanır, Foça’ya tutkusu artar ve kuvvetli bir bağla bağlanırmış! Foça’ya yerleşmeyi ve daima Foça’da olmayı istermiş... Hürriyet 20 Kasım tarihinde “Karataş efsanesine kepçe” başlığı ile Foça’da arkeolojik sit alanında Koruma Kurulu’ndan izinsiz şehirle bütünleşen karataşların söküldüğünü, İzmir Arkeoloji Müzesi’nin de bu işleme göz yumduğunu haberleştirmişti.

BAKANLIK ‘DUR’ DEDİ

Haberimiz üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı; “Koruma Bölge Kurulu kararına aykırı olarak yürütülmekte olan uygulamaların, can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak derhal durdurulması ve konu Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir müdahalede bulunulmaması bildirilmiştir.”

KURUL ‘DEVAM’ DEDİ

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 10.12.2020 tarihinde şu kararı aldı; “Reha Midilli Caddesi’nin 115 sokak ve Değirmenlik Caddesi arasında kalan kesimde yenilenen su hatları ile birlikte su hattı güzergahı üzerinden zemin yüzeyine kadar olan kısmında aynı boyutlara sahip taşların uygulanma kabiliyeti bulunmadığından dolayı projede belirtilen Arnavut kaldırımı uygulamasının 10x10 doğal granit taş malzeme kullanılarak tamamlanabileceğine, bunun dışındaki uygulamaların onaylı projeleri doğrultusunda sürdürülmesine, onaylı projedeki diğer bütün uygulamaların onarım gerektiren alanların dışına çıkılmayacak şekilde müze müdürlüğü denetiminde yürütülmesine karar verilmiştir.”



FOÇA İKİYE BÖLÜNDÜ



Foça’nın simgesi haline gelen siyah renkli taşlar sökülüp yerine granit kaplama yapılmaya başlanmış, Hürriyet’in haberi sonrasında ise Bakanlık bu duruma ‘dur’ demişti.



Geçen hafta ise İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun “Belediyenin bozduğu caddede eski taşların uygulama imkanı olmadığını ve yeni granit taşların döşenebileceğine” karar vererek uygulamayı onaylaması üzerine Foça’da birkaç ara sokak haricinde ‘karataş efsanesi’ bitmiş oldu.



Foça’yı ikiye bölen bu karar sonrasında bazı vatandaşların kararın iptali için idare mahkemesine gideceği öğrenildi.