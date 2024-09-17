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İzinli asker, otomobille çarptığı avukatın ölümüne neden oldu

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#Bursa#Kaza#Trafik Kazası
İzinli asker, otomobille çarptığı avukatın ölümüne neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 12:54

Bursa'da askerden izinli gelen 20 yaşındaki genç, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırım üzerinde yürüyen 29 yaşındaki avukata çarptı. Ağır yaralanan avukat hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, dün akşam 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden izin alarak gelen A.D. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kıskaç park halindeki başka bir araca çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Alpgiray Kıskaç ve A.D.'yi ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Avukat Kıskaç, durumunun ağır olması nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kıskaç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzinli asker, otomobille çarptığı avukatın ölümüne neden oldu

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İCRA DOSYASI İÇİN İLÇEYE GELMİŞ

İstabul Barosu'na kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'ın ilçeye icra dosyası için geldiği ve Uşak'a gitmek için terminale yürüdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

İzinli asker, otomobille çarptığı avukatın ölümüne neden oldu

GENÇ SÜRÜCÜ ASKERDEN İZİNLİ GELMİŞ

Sürücü A.D.'nin ise askerlik görevini yerine getirdiği sırada izin alarak Mustafakemalpaşa'ya geldiği ve kazaya karıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Kaza#Trafik Kazası

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