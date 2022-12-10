İzindeyken kazada hayatını kaybetti: Uzman er Musa Düşkün için askeri tören

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Bayramiç ilçesi Beşik köyü mevkisinde meydana geldi. Elma hasadına giden işçileri taşıyan Zeki Varol'un (47) kullandığı, 17 HF 795 plakalı ve 12 kişinin bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 10 yaralıyı ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı. Suriye'de görevliyken, izne gelen uzman er Musa Düşkün de yaralılarla birlikte tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Düşkün, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, baba Hakkı Düşkün'e acı haberi verdi.

Haberin Devamı