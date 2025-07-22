İzinden döndüler fabrikayı bulamadılar

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İstanbul Başakşehir’de İkitelli OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi’nde ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan 140 işçi bir haftalık izne çıkartıldı. Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacağını bildirdi. Dün sabah işbaşı için giden işçiler fabrikanın kapalı olduğunu gördü. İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve yabancı uyruklu işyeri sahibini aradı ancak kimseye ulaşamadı. Bunun üzerine bazı işçiler adliyeye suç duyurusunda bulunmaya giderken bazı işçiler de fabrikanın önünde bekleyişini sürdürdü.

‘TIR’LARLA BOŞALTMIŞLAR’

Fabrikada işçi olan Ali Engin, “Bizi ayın 12’sinde izne çıkarttılar. Biz de izne çıktık. 21’inde işbaşı dediler. Bugün geldik işyerimize, kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki perşembe, cuma günü TIR’larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok, işbaşı yapacağız diye geldik. Kanuni yollardan hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurtdışına kaçmış. Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu adliyeye sigortaya gitti. İçeriyi komple boşaltmışlar, makineler de yok. İçeriye girelim dedik. Emniyetten polisler geldi. Onlar bize ‘Kesinlikle girmeyin’ dediler.