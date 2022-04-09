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İzdivaç FETÖ

#FETÖ#İzdivaç#Rumi Camisi
İzdivaç FETÖ

FETÖ örgüte yeni üyeler kazandırmak için katalog evliliklere ağırlık verdi. Londra merkezli, FETÖ’nün kontrolündeki ‘Rumi Camisi’ adlı sosyal medya hesabı üzerinden ‘çöpçatanlık’ çağrısı yapıldı. Örgüt, ‘çöpçatanlık’ buluşmasından kişi başı 25 pound (481 TL) alıyor.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün ‘katalog evliliği’ de denilen izdivaç yapılanması deşifre edilmişti. FETÖ’nün üyelerini kontrol altında tutma ve bağlılığı artırmak için örgüt içi evliliklere aracı olduğu, üyelerinin hazırlanan kataloglarda eş seçtikleri ortaya çıkmıştı. Darbe girişiminin ardından çözülme yaşayan, yeni eleman bulmakta zorluk çeken örgütün yeniden çöpçatanlığa başladığı belirlendi. Örgütün yeniden katalog evlilikleri artırmak istediği, yeni kişiler kazandırma çalışmasına başladığı belirlendi.

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RUH İKİZİNİ ARAYANLAR

FETÖ’nün izdivaç ablalarının başlattığı yeni yapılanma istihbarat birimlerince deşifre edildi. Yapılan incelemede başta yurtdışına kaçanlar olmak üzere örgüt ablalarının yeni yöntemler kullandığı, Londra merkezli “Rumi Camisi” adlı sosyal medya hesabı üzerinden “çöpçatanlık” çağrısı yapıldığı belirlendi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yapılan çağrıda, “İslami şartlarda doğru bir eş bulmaya” yardımcı olunacağı belirtilerek, “Doğru bir eş bulmak bazen çok zor olabilir. İslami bir çöpçatanlık etkinliği düzenleyerek ruh ikizlerini bulmayı seven Müslümanların hayatlarında huzur bulmalarına yardımcı olmak ümidiyle en kısa zamanda bizimle iletişime geçin” denildi.

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ELEMAN VE FİNANSAL KAYNAK

Çöpçatanlık için başvurulanlara ise 20 Mart 2022 için randevu verildi. Örgüt, “çöpçatanlık” buluşmasından kişi başı da 25 pound (481 lira) topladı. Bu yöntemle örgütü yeni elemanlar kazandıran FETÖ, ayrıca örgüte de finansal kaynak sağlamış oldu.

Öte yandan Denizli’de polisin FETÖ’nün sağlık yapılanmasına yaptığı operasyonda aralarında ihraç edilen doçent ve akademisyenlerin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

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TALİMATLA EVLENME BOŞANMA

FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda örgüt mensuplarının talimatla evlenip boşandıkları belirlenmişti. Evlenip-boşanma ile ilgili örgüt talimatlarını içeren kitapçık da hücre evlerinde bulunmuştu. Polisler arası evlilikler için kurulan çöpçatanlık sitesi “Dişikuş”un FETÖ’ye ait olduğu tespit edilmişti.

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#FETÖ#İzdivaç#Rumi Camisi

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