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İZBETON'a yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

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#İzbeton#Soruşturma#İzmir
İZBETONa yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 14:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yer alıyor.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri öne sürülen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şirketin eski yöneticileri H.Ş, M.A.B, G.B ile elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisi S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Heval Savaş Kaya'nın başka suçlardan tutuklu olduğu belirtildi.

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#İzbeton#Soruşturma#İzmir

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