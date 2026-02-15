×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İZBETON operasyonu: 21 çalışan gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#İzbeton#Kentsel Dönüşüm
İZBETON operasyonu: 21 çalışan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 13:01

İzmir'de, kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanan kooperatifte çalışmış gibi gösterilerek sigortaları yapıldığı belirlenen Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede bilirkişilerce incelemede bulunuldu. Yapılan incelemelerde 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.  

Gözden Kaçmasınİstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 gözaltıİstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#İzbeton#Kentsel Dönüşüm

BAKMADAN GEÇME!