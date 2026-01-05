İZBETON 'kooperatif' davasında 4'üncü duruşma

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 01 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları ise serbest bırakıldı.

3 FARKLI İDDİANAME

İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki yolsuzluk' iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istendi. Yine başsavcılık tarafından 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame ise İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında da 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Her iki dosyada da sanıkların yargılanmalarına başlandı.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ayrıca 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianame de İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2 TUTUKLU KALDI

Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu 65 sanığın yargılanmalarına İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanırken, ilk duruşmada İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Levent İşler, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Tınaztepe, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Sertaç Dölek, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye oldu. İkinci duruşmada, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek, geçen duruşma ise Barış Karcı oybirliğiyle tahliye edildi. Soyer ve Kaya'nın ise oy çokluğuyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 4'üncü duruşması, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya ile geçtiğimiz günlerde zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan Şenol Aslanoğlu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların katılması bekleniyor.

Kimlik tespitiyle 4'üncü duruşma başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya’nın yanı sıra zimmet soruşturmasından tutuklu olan Şenol Aslanoğlu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada, geçen celse istenen bilirkişi raporunun dosyaya eklendiği belirtildi. Soyer’in avukatı Murat Aydın, duruşmanın SEGBİS ile kaydedilmesi yönünde talepte bulundu. Kısa süreli tartışmanın ardından heyet talebi kabul etti. Yeniden söz alan Aydın, "Tutuksuz yargılama isteyen üyeniz burada değil. Heyette 5’inci kez değişiklik yapılıyor. Bu durum AİHM ve AYM’ye göre ihlal" ifadelerini kullandı.

'BİLİRKİŞİ TARTIŞMASI'

Bilirkişi heyetine yapılan itiraza ilişkin heyetin karar vermediğini söyleyen Avukat Murat Aydın, "Bilirkişilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışan kişilerden atandığını öğrendik. Hazine ve Maliye Bakanlığı suçtan zarar gören sıfatıyla müdafilik talebinde bulunacak. Aynı kurumun çalışanları bilirkişi olarak görevlendiriliyor. Bu durumun netleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Mahkeme başkanı ise bilirkişilerin sistemde otomatik olarak görevlendirildiğini ve mahkemenin araştırma gibi bir durumunun olmadığını söyledi.

'RAPORDA YENİLİK YOK'

Aydın'ın taleplerinin ardından sanıklara bilirkişi raporuna karşı savunma için söz hakkı verildi. Rapora itiraz eden Heval Savaş Kaya, "6 ay ve 4 duruşmadır söylenenlerin ve yaşananların hiçbir kıymeti olmadığını raporda gördük. Bilirkişi raporu dosyaya yenilik katmamış. İddianamenin aynısı. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının kanıtı. Ceza verin gitsin. Bilirkişiler dosyadaki her şeyi yok saymışlar. Bu davanın bu hale gelmesinin sebebi kumpasla yapılan mühürlemelerdir" dedi.

'RAPOR DOLANDIRICILIK YAPMADIĞIMIZIN KANITIDIR'

Kaya’nın ardından söz verilen Tunç Soyer, bilirkişi raporunun dolandırıcılık yapmadıklarının kanıtı olduğunu söyledi. Soyer, "Bu rapor iddianamedeki raporun yüzde 98 birebir aynısı. İnşaatların tamamlanamaması suç değil. Suçun oluşması için bir fiilin, kastın olması gerekmez mi? Pandemi ve deprem olmasaydı, inşaat maliyetleri bu kadar artmasaydı, inşaatlar durdurulmasaydı böyle olmayacaktı. İnşaatlar durdurulmasa, mevzuata aykırılık tespiti yapılacak mıydı? İZBETON protokol yapmasaydı da kamu zararı oluşacak mıydı? Bu kararlar mecliste oy birliğiyle alındı. O zaman tüm meclis üyelerinin sanık sandalyesinde oturması gerekir. Aylardır, kimin lehine menfaat temin ettiğimizi bulmaya çalışıyorduk. Bu raporla haksız menfaat elde ettiği belirlenen 98 + 161 yani 259 kişinin buraya suç ortağı olarak getirilmesi ve elde ettikleri haksız menfaatin iadesi talep edilmelidir. Eğer bilirkişi raporunu kabul ederseniz haksız menfaat elde eden kişileri mahkemeye çağırmanız gerekecek. Bu rapor bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır" diye konuştu.

'ASLANOĞLU’NDAN EK SÜRE TALEBİ'

Bilirkişi raporuna karşı savunma yapan Şenol Aslanoğlu, “Sussan olmuyor, susmasan olmuyor. Yeni hakim geldi. Hoş geldiniz. Artık 'Hoş geldiniz' demekten yoruldum. Günlerce anlattık ama raporda anlattıklarımızdan bir kelime koyulmamış. Demek ki boşuna anlattık. Biz zarar gördük ama şimdi hakimler zarar görüyor. Lehimize en ufak bir şey olunca sürüyorlar. Nitelikle dolandırıcılık, zimmette üçüncü kişiler… Bu olmazsa başka bir şey ile mi suçlanacağız? Raporu okumadım" diyerek rapora ilişkin savunma için ek süre talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.