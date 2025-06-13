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İZBAN tren hattında değişiklik: Bazı istasyonlarda seferler yapılmayacak

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#İZBAN Seferleri#Aliağa-Biçerova Hattı#Otobüs Seferleri
İZBAN tren hattında değişiklik: Bazı istasyonlarda seferler yapılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:18

İZBAN'ın Aliağa ile Biçerova istasyonları arasındaki seferlerin geçici süreyle yapılmayacağı bildirildi.

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 İZBAN'ın Aliağa ile Biçerova istasyonları arasındaki seferlerin, kara yolundaki tüp geçit çalışmaları nedeniyle geçici süreyle yapılmayacağı bildirildi. İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, Aliağa'daki konteyner limanının kara yolu bağlantısını geliştirmek için tüp geçit çalışması yürütülecek.

BU TARİHLERDE HİZMET VERMEYECEK

Bu nedenle İZBAN Aliağa ile Biçerova istasyonları hattı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 01.30 ile 17 Haziran Salı günü saat 05.00 arasında hizmet veremeyecek.

İstasyonlar arasındaki ulaşımın aksamaması için otobüs seferlerinin artırılacağı ifade edildi.

 

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#İZBAN Seferleri#Aliağa-Biçerova Hattı#Otobüs Seferleri

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