İZBAN seferleri devam ediyor mu? İzmir'de İZBAN çalışıyor mu?

İZBAN seferleri, deprem sonrasında pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Deprem sonrasında herhangi bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığı merak edilen İZBAN, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle hattımızda bir sorun oluşmadığını ve seferlerimizin devam ettiğini belirtiriz." ifadesi kullanıldı.

Deprem nedeniyle hattımızda bir sorun oluşmadığını ve seferlerimizin devam ettiğini belirtiriz. — İZBAN (@uzunyolunkisasi) October 30, 2020

İZBAN NEDİR?

Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında işletmecilik yapan İZBAN’ın güzergah boyunca 40 istasyonu yer almaktadır. Aliağa-Menemen arası Kuzey aksı, Menemen-Cumaovası arası merkez aks, Cumaovası-Tepeköy-Selçuk arası güney aksı olarak anılır.



Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer tüm istasyonlar ise yer üstünde yer alır. Karşıyaka Tüneli, 3 bin 260 metre uzunluğundadır ve tünel hattının 1.930 metresi kapalı alandır. Şirinyer Tüneli’nin uzunluğu ise 2 kilometredir.



Banliyö sisteminin diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyonu sağlamak için güzergah boyunca ESHOT sistemine aktarmalar bulunur. Yayaların istasyonlara ulaşımına yardımcı olmak ve demiryolunu emniyetli bir şekilde geçmelerini sağlamak için 100’ün üzerinde yürüyen merdivenli, asansörlü alt-üst geçit yer alır.