İzban kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer kaçta? İzban çalışma saatleri

İzmir şehri içerisinde kullanılan İzban, sefer saatleri anlık olarak takip edilmektedir. Bilhassa okuldan ve işten eve dönen kişiler mesai saatlerini bilmek istiyorlar. Her gün pek çok ziyaretçisi bulunan hızlı ulaşım vasıtasının istasyon sayısı, Hilal'in açılması ile beraber 32'ye, hemen sonrasında Torbalı hattının açılması ile 38'e yükselmiştir. En kalabalık olan üçüncü şehir olan İzmir'de hizmet veren ulaşım vasıtasının kimi zaman hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri farklılık göstermektedir.



İzban Seferleri



Genel olarak bakıldığı zaman ulaşım piyasasındaki İZBAN mesaisi sabah saatlerinde 05.20 ile başlar. 01.23'te son bularak hizmetini sonlandırır. Bundan ötürü bu mesai saatleri içerisinde toplu taşımayı kullanan kişiler, bir yerden bir başka yere gitmek amaçlı İZBAN seferleri ne zaman başlıyor ne zaman kapanıyor sorusuna cevap verir nitelikte.



İzban Sefer Saatleri Nelerdir?



Seferin Başlangıç Saati: 05.20

Seferin Son Saati: 01.23



İzban Seferleri Kaçta Başlıyor?



Aliağa - Selçuk içerisindeki banliyö hattında hizmeti veren İzban, hafta içi ve hafta sonu saat 05.20'de açılmaktadır. Resmi tatillerde ise kimi zaman farklılık göstermektedir. Bu yüzden buna dikkat etmek önemlidir.



İzban Seferleri Saati Ne Zaman Kapanıyor?



Aliağa - Selçuk içerisindeki banliyö hattında hizmeti veren İzban, hafta içi ve hafta sonu 01.23'te kapanmaktadır. Resmi tatillerde kimi zaman saatler farklılık gösteriyor. Aliağa - Selçuk arasındaki, 136 km'lik banliyö hattında işletmeciliği yapan İzban'ın güzergah boyu 40 istasyonu yer alıyor. Aliağa - Menemen içerisinde Kuzey aksı, Menemen - Cumaovası içerisinde merkez aks, Cumaovası - Tepeköy - Selçuk içerisi güney aksı şeklinde anılmaktadır.







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