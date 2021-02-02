İZBAN çalışıyor mu? İşte iptal eden İZBAN seferleri ve güzergahları

İzmir'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle İZBAN bazı seferlerini durdurma kararı aldı. İZBAN iptal edilen sefer ve güzergahları resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden İZBAN, yazılı duyuruyla vatandaşları bilgilendirdi. İZBAN şu duyuruları yaptı:

Şiddetli yağış nedeniyle Turan - Halkapınar istasyonları arasında tren işletimi geçici olarak dururken, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden sefer yapabiliyoruz. Aşırı yağışın, bölgede hattı olumsuz etkilemesi nedeniyle Salhane, Bayraklı ve Turan istasyonlarımıza geçici bir süre yolcu alamıyoruz. Yağışın şiddetini ve hat üzerindeki etkisini giderek artırması nedeniyle Halkapınar istasyonundan Menemen-Aliağa yönüne tren işletimine geçici bir süre ara vermek zorunda kaldık.

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı.



BELEDİYE BAŞKANI SOYER: TRAFİĞE ÇIKMAYIN



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."