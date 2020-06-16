İzan ne demek? İzan nedir? İzan TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı takdirde izan kelimesine karşılık olarak, ‘Anlayış, anlama yeteneği’ biçiminde ele alındığı görülüyor. Herhangi bir kişinin farklı bir olay karşısında durumu anlaması veya anlama yeteneğini ortaya koyması gibi bir durum üzerinden değerlendirilir.

İzan Ne Demek?

İzan kelimesi kökeni Arapçadan gelen bir sözcüktür. Her ne kadar gündelik yaşamda çok duyulan bir sözcük artık olmasa bile, özellikle yazılı kaynaklarda sık sık karşılaşılan bir ifadedir. Bu doğrultuda TDK açısından bu kelime, ‘anlayış, anlama yeteneği’ şeklinde karşılık bulmaktadır.

‘’O gerçekten izanı kıt bir kişiliğe sahip.’’

Bu cümlede dile getirildiği ve anlatıldığı gibi anlama yeteneği ve anlayışının kıt olduğu ele alınmaktadır.

İzan Nedir?

İzan kelimesi genel olarak, ‘anlayış’ ya da ‘anlama yeteneği’ ifadeleri üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Günümüzde daha çok yazılı kaynaklarda ya da resmi belgeler ile beraber pek çok edebi eserde karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Tabi gündelik yaşamda hala kullanan kesim olduğunu da dile getirmek mümkün. Fakat son dönemlerde popüler kültürün uzağında kalmış bir kelime olarak öne çıkıyor. Pek çok kişi karşısına bu kelime ile cümle çıktığı zaman ne denmek istediğini anlamak adına araştırma gerçekleştirmektedir.