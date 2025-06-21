İyilik yüzünden öldürülmüş

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DİYARBAKIR Silvan, Aşağı Çarşı Meydanı’nda 13 Haziran akşamı, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş silahlı saldırıya uğradı. Ateş, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Ateş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘YAKALANMASINI İSTİYORUZ’

Diyarbakır’a sevk edilen Ateş, hayatını kaybetti. Ateş’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi. A.U.’nun, Ateş’i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü. Murat Ateş’in kardeşi Adnan Ateş, “Ağabeyim Murat Ateş, 16 yıllık Kale Mahallesi muhtarıydı. Muhtarlık yaptığı süre zarfında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sürekli yardımlar yapardı. Maalesef ağabeyimiz, gıda yardımı yaptığı bir kadının boşandığı eşinin saldırısına uğrayıp, cinayete kurban gitti. Bizim buradan yetkililere tek çağrımız, katil zanlısının bir an önce yakalanmasıdır. Ağabeyimizin Silvan için çok büyük hizmetler yaptı. Dar gelirli insanlara yardım etti, tüm vaktini yardım etmek için harcadı. Ağabeyimiz bir ruh hastası tarafından cinayete kurban gitti. Katilin bir an önce bulunmasını yetkililerden istiyoruz” diye konuştu.

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PANKARTLARLA ANDILAR

Diğer yandan, Murat Ateş’in ailesi, ilçenin çeşitli noktalarına, üzerinde ‘Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin’ yazılı pankartlar astı.