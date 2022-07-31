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İyilik yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar kamerada

#İstanbul#Trafik#Taksim

İstanbul’da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adamın hakaret ederek annesi ve çocuğuna yaşattığı korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Fatih-Taksim seferini yapan otobüste yaşandı. İddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte karşılıklı koltuklara oturarak seyahat etmeye başladı. Bir durakta yaşlı bir adam otobüse binince kadın iyilik olsun diye karşısında oturan oğlunu kucağına alarak yaşlı adama yer verdi. Küçük çocuk koltuktan kalktığı sırada yaşlı adamın beyaz pantolonuna ayağı çarpınca yaşlı adam ortalığı birbirine kattı. Neye uğradığını şaşıran anne ilk olarak çocuğunu alarak uzaklaştırmaya çalıştı, daha sonra da hakaret ederek bağıran yaşlı adama karşılık verdi. Bu sırada yaşlı adam elindeki ile vurmaya çalışınca kadınla adam arasında tartışma yaşandı. Otobüste bulunanlar ise yaşlı adama tepki gösterdi. Bir süre sonra otobüstekiler kadın ve çocuğunu alarak otobüsün arka kısmına götürüp koltuğa oturttu.

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KORKAN KÜÇÜK ÇOCUĞA OTOBÜSTEKİLER SU VERDİ

Otobüstekilerin yer vermesi ile arkada başka bir koltuğa oturan küçük çocuk, yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle ağladı. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın küçük çocuğa su vererek onu sakinleştirdi. Anne ise yaşadığı o anları, “Yer verdim, çocuğun ayağı pantolonuna değmiş, bu sebepten çocuğuma vurdu. Çocuğum çok korktu, ben de çok korktum” diyerek anlattı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#İstanbul#Trafik#Taksim

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