Ä°yilik yapmak istedi dehÅŸeti yaÅŸadÄ±: Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ 4 kiÅŸi tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lÃ¼p gasbedildi

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Olay, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ArnavutkÃ¶y'de yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re mesai saatini tamamlayan taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Kenan Temiz, Anadolu Mahallesi'ndeki evine gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±. Bu esnada ÅŸofÃ¶r Temizâ€™in aracÄ±na yaklaÅŸan 3 genÃ§, yaÄŸmurlu havada evlerine gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve paralarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Temiz, genÃ§lere yardÄ±m etmek iÃ§in aracÄ±na alarak evlerine gÃ¶tÃ¼rmek istedi. 3 ÅŸahÄ±s evleri olarak ormanlÄ±k bir alanÄ± tarif ederken yolculuk esnasÄ±nda ÅŸofÃ¶re silah ve bÄ±Ã§ak Ã§ekti. ÅžahÄ±slar ardÄ±ndan tenha bir noktada kendilerini bekleyen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kiÅŸinin yanÄ±nda taksiyi durdurdu. Burada 2 kiÅŸi ÅŸofÃ¶rÃ¼ tutarken diÄŸer iki ÅŸahÄ±s ise taksiciyi darp ve gasp etti. GÃ¼nlÃ¼k kazancÄ± Ã§alÄ±nan ve darp edilen taksici acil durum butonuna bastÄ±. Olay yerine diÄŸer taksi ÅŸofÃ¶rleri ve polisler sevk edildi. Polis ekipleri gaspÃ§Ä±larÄ± yakalamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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TAKSÄ°NÄ°N YANINA GELEREK BÄ°NDÄ°KLERÄ° AN KAMERAYA YANSIDI

Ã–te yandan ÅŸahÄ±slarÄ±n taksinin yanÄ±na gelerek ÅŸofÃ¶rle konuÅŸtuÄŸu ve sonrasÄ±nda araca bindiÄŸi anlar gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bir kiÅŸinin aracÄ±n yanÄ±na gelip konuÅŸtuktan sonra diÄŸer kiÅŸilerle beraber araca bindiÄŸi ve aracÄ±n uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gasp olayÄ±nÄ± anlatan taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Kenan Temiz, "Ben akÅŸam evime giderken 3 arkadaÅŸ geldi paralarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in eve gitmek istediklerini sÃ¶ylediler. Bende yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in tamam dedim arabaya aldÄ±m. GÃ¶tÃ¼rÃ¼rken arkada kendi aralarÄ±nda bir ÅŸey konuÅŸtular ben anladÄ±m ve acil durum Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±m. Beni Ã§Ä±kmaz bir sokaÄŸa soktular saÄŸ tarafÄ±mda oturan bÄ±Ã§ak dayadÄ±. Arkamda bulunan kiÅŸi de silahla kafama vurdu. OrmanlÄ±k alana Ã§ektiler beni. AraÃ§tan indirip beni kenara Ã§ektiler, kavga ettik. Hastaneye gidip darp raporu aldÄ±m. Araca bindiklerinde 3 kiÅŸilerdi, orada 4 kiÅŸi oldular. Benim bir kaburgam kÄ±rÄ±ldÄ±, ÅŸikayetÃ§i oldum" ifadelerini kullandÄ±.