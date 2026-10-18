'İyilik Var'da gönüllü sayısı bir ayda 20 bine ulaştı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; sosyal hizmet alanındaki çalışmalara gönüllü katkısının artırılması ve gönüllülüğün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, dijital gönüllülük platformu 'İyilik Var'ı hayata geçirdi. Vatandaşlar platform üzerinden, sosyo-kültürel, çevre, eğitim, sanat, spor, psikososyal, bilişsel-gelişimsel, eğlence ve bilim gibi çeşitli iyilik alanına dahil olabiliyor. Platform aracılığıyla bireysel ve kurumsal gönüllülerin, Bakanlığın bağlı kuruluşları ve il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelik etkinliklere katılması sağlanıyor. Platformda, harita üzerinde iyilik alanlarının yoğunluğu illere göre farklı renklerle gösteriliyor. Bu kapsamda 81 ilde toplam 1088 iyilik alanı oluşturuldu. Gönüllülük hareketine bir ayda 20 bin vatandaş dahil oldu. Platforma ilişkin bilgilere 'www.iyilikvar.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.