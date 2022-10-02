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‘İyilik’ şampiyonları

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#Tuzla Belediyesi#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#İyilik Şampiyonası
‘İyilik’ şampiyonları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

Tuzla Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul etabını gerçekleştirdiği İyilik Şampiyonası’nda dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu.

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Gençlerin iyilikte yarıştığı İyilik Şampiyonası’nda ödül kazanan takımlar belli oldu. Şampiyonanın İstanbul ayağı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleşen basın toplantısıyla duyurulmuştu.

‘İyilik’ şampiyonları

4 BİN GENÇ YARIŞTI

Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç kendi aralarında kurdukları bin takım ile 11 farklı görevde yarıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın her hafta sosyal medya üzerinden duyurduğu ‘hadi gülümse, gülümseten kutu, kitap toplama, en sevdiğini paylaş’ gibi görevleri yerine getirerek en çok puanı toplayan takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu.

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‘İyilik’ şampiyonları

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül töreninde lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın elinden aldı. Yazıcı, “4 bin gencimizin bin takım kurarak yarıştığı İyilik Şampiyonası’nı ödül töreni ile birlikte taçlandırdık. İyilik Şampiyonası her ne kadar yarışma da olsa tam bir bir sosyal sorumluluk projesiydi. Hem medeniyetimiz adına hem de evrensel değerlerle, tüm dünyaya iyiliği yaygınlaştırmak gibi güzel bir kulvarda yarıştı gençler. Onlarla gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

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#Tuzla Belediyesi#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#İyilik Şampiyonası

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