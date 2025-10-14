×
Gündem Haberleri

İyilik Gemisi Gazze'ye uğurlandı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milyonlar 'Gazze yalnız değildir' dedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 12:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi. Uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Milyonlar 'Gazze yalnız değildir' dedi" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi. 

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı. 

8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor. 

Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunacak. 

Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.

"MİLYONLAR, BU ZULÜM DURSUN DİYE HAYKIRDI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

"Akdeniz isimli gemimiz 900 ton gıda maddesini Gazze halkına götürecek. İsrail Filistin'i açık cezaevine çevirirken dünya ise izledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya yeni bir utanç ağına sürüklendi. İsrail dünyanın gözleri önünde soykırım yaparak insanlık suçu izledi. Sivillerin üzerine yağan bombalar, yerle bir edilen okullar, hastaneler, camiler. Gazze, Sumud'un, kararlılığın adı oldu. Gazze hiç yılmadı, Umut etmeyi hiç bırakmadı. Vicdan sahibi insanlar durdurulamadı. Dünyanın her bir yanında milyonlar meydanlara aktı. Bu zulüm dursun diye haykırdı. Gazze yalnız değildir dedi. Bu güçlü irade bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Gazze yalnız değil. Dünya halklarının vicdanı ayaktaydı.

Dün Mısır'da tarihi bir gün yaşandı. Dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız zirveye katılarak niyet beyanını imzaladı. Ülkemiz insani yardımların ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmüştür.

Türkiye olarak biz işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakikatin sesi, mazlumların nefesi oldu.

Devletimizin tüm kurumları, aziz milletimiz tek yürek tek bilek olmuştur. 7 Ekim saldrılarının hemen ardından ilk yardım uçağımız 13 Ekim'de Mısır'a ulaştı. Toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 333 TIR dolusu gıda malzemesi Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı.

Filistin için tüm yardım kampanyalarında 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. 900 tonluk yardım gemimiz Gazze için yola çıkıyor.

Gazze Allah'ın izni ile yeniden ayağa kalkacak. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçları gölgesinde büyüyen çocukların, ilahilerin, ezanların yankılandığı o günlere yeniden kavuşacak. O Filistin yeniden dirilecek."

