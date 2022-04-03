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İyilik artık bir 'TIK' kadar yakın

#Tuzla Belediyesi#Gönül Elleri Çarşısı#İhtiyaç Sahipleri
İyilik artık bir TIK kadar yakın

Tuzla Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amacıyla 12 yıldır uyguladığı sosyal sorumluluk projesi ‘Gönül Elleri Çarşısı’nı dijital platforma taşıdı.

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Tuzla Belediyesi 12 yıl önce kurduğu Gönül Elleri Çarşısı ile bağışçılardan topladığı her türlü eşya ve yardımı ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordu. Proje bundan sonra dijital ortama da taşındı. www.evdeneveiyilik.com sitesini kuran Tuzla Belediyesi, hayırseverlerin gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet, oyuncak ve ikinci el yeni eşyalarını toplayacak. İhtiyaç sahipleri de aynı internet sitesi üzerinden bu eşyalara talip olabilecek. Belediye ekipleri gerekli araştırmayı yaptıktan sonra buradaki eşyaları gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim edecek. Böylelikle hayırseverler, komşuların ihtiyacını onların haberi olmadan karşılamış olacak.

DİJİTAL SADAKA TAŞI

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 4 bin 300 gönüllü kadının Gönül Elleri Çarşısı’nda 12 yıldır bir yardım meleği gibi çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Komşunun halinden en iyi komşusu anlar. Ancak komşuya yardım etmenin de zorlukları olabiliyor. Yardım alanı mağdur, mahcup ve rencide etmemek için Evden Eve İyilik projemizle komşuları dijital ortamda buluşturacağız. Geçmişte ‘Sağ elin verdiğini sol el görmesin’ anlayışıyla sadaka taşları vardı. Birileri hayırlarını o taşlara bırakırken birileri de oradan ihtiyaçları kadarını alırdı. Evden Eve İyilik hareketi de ecdadımızın yaptığı sadaka taşının günümüzde dijitale uygulanma modelidir.”

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#Tuzla Belediyesi#Gönül Elleri Çarşısı#İhtiyaç Sahipleri

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