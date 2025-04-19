×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘İyilik’ alışverişi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#TOGEM-DER#Kıyafet
‘İyilik’ alışverişi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00

İstanbul’da Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) üçüncüsünü düzenlediği Cemre Çarşısı, ‘Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla kapılarını iyiliğe açtı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2005’te kurulan TOGEM-DER’in etkinliği Karaköy’deki The Peninsula İstanbul Hotel’de yapıldı. Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yapılan her alışveriş iyiliğe dönüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilçe belediye başkanları ile iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından isimlerin de ziyaret ettiği Cemre Çarşısı’nda 70’i aşkın markanın ürünleri satışa sunuldu.

‘İyilik’ alışverişi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan’a Fenerbahçe forması hediye etti.

Haberin Devamı

KIYAFETLER SATILDI

Çarşı’da ayrıca Emine Erdoğan’ın, yurtiçi ve yurtdışı temaslarında giydiği kıyafetler ile ünlülerin bağışladığı kıyafetler de hayır amaçlı satışa sunuldu. 20 Nisan akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak etkinlikten elde edilen gelir TOGEM-DER’in yardım faaliyetlerinde kullanılacak. Cemre Çarşısı’nı ziyaret edenler arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Kalyon Vakfı Kurucusu Reyhan Kalyoncu da yer aldı.

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, “Cemre Çarşısı, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil, bilinçli üretimden sorumlu tüketime uzanan bir farkındalık hareketi” dedi.

ESKİ ELBİSEDEN ÇANTA

Emine Erdoğan, etkinlikte Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege ile tekstilde dönüşüm atölyesine katılarak eski bir elbiseyi etek ve çantaya dönüştürdü, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcularla da kullanılmış kâğıttan kitap ayracı yaptı. Daha sonra Mutfak Atölyesi’ne geçen Erdoğan’a sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç eşlik etti.

MUTFAK ATÖLYESİ’NDE PEYNİRLİ KİŞ

Emine Erdoğan, Mutfak Atölyesi’nde sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yaptı.

‘İyilik’ alışverişi


Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#TOGEM-DER#Kıyafet

BAKMADAN GEÇME!