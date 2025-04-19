‘İyilik’ alışverişi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2005’te kurulan TOGEM-DER’in etkinliği Karaköy’deki The Peninsula İstanbul Hotel’de yapıldı. Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yapılan her alışveriş iyiliğe dönüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilçe belediye başkanları ile iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından isimlerin de ziyaret ettiği Cemre Çarşısı’nda 70’i aşkın markanın ürünleri satışa sunuldu.





Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç , stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan’a Fenerbahçe forması hediye etti.

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KIYAFETLER SATILDI

Çarşı’da ayrıca Emine Erdoğan’ın, yurtiçi ve yurtdışı temaslarında giydiği kıyafetler ile ünlülerin bağışladığı kıyafetler de hayır amaçlı satışa sunuldu. 20 Nisan akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak etkinlikten elde edilen gelir TOGEM-DER’in yardım faaliyetlerinde kullanılacak. Cemre Çarşısı’nı ziyaret edenler arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Kalyon Vakfı Kurucusu Reyhan Kalyoncu da yer aldı.

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, “Cemre Çarşısı, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil, bilinçli üretimden sorumlu tüketime uzanan bir farkındalık hareketi” dedi.

ESKİ ELBİSEDEN ÇANTA

Emine Erdoğan, etkinlikte Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege ile tekstilde dönüşüm atölyesine katılarak eski bir elbiseyi etek ve çantaya dönüştürdü, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcularla da kullanılmış kâğıttan kitap ayracı yaptı. Daha sonra Mutfak Atölyesi’ne geçen Erdoğan’a sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç eşlik etti.

MUTFAK ATÖLYESİ’NDE PEYNİRLİ KİŞ

Emine Erdoğan, Mutfak Atölyesi’nde sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yaptı.



