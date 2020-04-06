İyileşme oranı umut verici

ÇİN VE GÜNEY KORE’DE SÜREÇ TAMAMLANDI

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. Toplam vaka sayısı 23 bin bin 934, iyileşen hasta sayısı 786 oldu. İyileşme oranı yüzde 3.5. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çin ve Güney Kore gibi sürecin neredeyse tamamlandığı ülkelerde iyileşme oranlarının yüksek görülmesinin gayet normal olduğunu belirterek, tedavisi devam eden hastaların durumu netleştiğinde gerçek tablonun ortaya çıkacağını söyledi.

İLK GÖRÜLME TARİHİ ETKİLİ

Diğer ülkelerde ilk vaka görülme tarihinin Türkiye’ye göre çok önce olduğunu da belirten üst düzey bir yetkili, “Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta ortaya çıktı. Bu nedenle yüzde 3.5 olan iyileşme oranımız gayet iyi” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel de Türkiye’deki iyileşme oranının çok iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Dünya ile karşılaştırmak için daha erken ama ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir kez daha gördük ki sağlık sistemimiz ve yoğun bakım pratiğimiz çok iyi. İlaçlar işe yarıyor. Özellikle hastalık belirtilerinin başladığı erken dönemde sağlık kuruluşuna başvurulursa iyileşme oranları daha da artacaktır. Vatandaşlarımız kendilerinde koronavirüs belirtisi olduğunu düşünüyorlarsa, mutlak öncelikle 184’ü arayıp oradaki yönlendirmelerle sağlık kuruluşuna başvursunlar.”

VİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARDILAR



KORONAVİRÜSE karşı aşı çalışmalarında, Türk bilim insanları virüsü izole etmeyi başardı. Ankara Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı” denildi. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Twitter hesabından da, “Bu daha başlangıç. Kararlı ve azimliyiz. Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı” paylaşımı yapıldı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ

ABD: Toplam vaka sayısı 311 bin 637, iyileşen sayısı 14 bin 828. (Yüzde 4.5).

İspanya: Toplam vaka sayısı 130 bin 759, iyileşen sayısı 38 bin 80. (Yüzde 30).

İtalya: Toplam vaka sayısı 124 bin 632, iyileşen sayısı 20 bin 996. (Yüzde 16).

Almanya: Toplam vaka sayısı 96 bin 108, iyileşen sayısı 26 bin 400. (Yüzde 27)

Fransa: Toplam vaka sayısı 89 bin 953, iyileşen sayısı 15 bin 438. (Yüzde 16).

Çin: Toplam vaka sayısı 81 bin 669, iyileşen sayısı 76 bin 964. (Yüzde 93).

İran: Toplam vaka sayısı 58 bin 226, iyileşen sayısı 19 bin 736. (Yüzde 32)