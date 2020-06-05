İyileşenlere hasar tespiti

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararla başlatılan süreçte, hem tedavi için kullanılan ve tartışma yaratan ilaçlar, hem de tedavi boyunca yapılan uygulamaların, iyileşen hasta üzerindeki etkileri ortaya çıkarılacak. Yapılacak bu çalışma bundan sonraki tedavi kararlarında, uygulamaların değiştirilmesine veya aynen devam edilmesine karar verilmesini sağlayacak.

İKİ MERKEZDE ÇALIŞMA

Buna göre Ankara ve İstanbul’da kurulacak iki klinik merkezde, tedavi olup taburcu edilenlerin, herhangi bir organında kalıcı hasar var olup olmadığı ve kronik hastalığı olanlara yapılan takipler ele alınacak. Hastalığı atlatanlar belli dönemlerde kontrole çağrılacak. Bu tarama, öncelikli olarak yoğun bakımda yatıp taburcu olan hastalardan başladı. Şu ana kadar olumsuz bir tablo ile karşılaşılmadığı belirtiliyor. Virüsün öncelikle akciğer olmak üzere, başka organlarla ilgili hasar bırakıp bırakmadığı taranıyor. Bilimsel sonuçlar daha sonra değerlendirilerek bundan sonraki süreçlerde kullanılacak.

YATAN HER HASTAYA TEST

Yetkililer, taburcu olanlardan yeniden hastaneye yatış ihtiyacı duyanların oranının şu anda binde bir olduğunu belirtiyor. Hastaneler normal hizmet vermeye başladığı için, COVID-19 sorunu olmayan hasta sayısı da arttı. Hastaneye gelenlerin ateşi ölçülürken, yatarak tedavi olacak herkese test yapılacak.