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Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İyileşen sayısının 3’te 1’i kadar yeni hasta

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İyileşen sayısının 3’te 1’i kadar yeni hasta
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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 729 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var” dedi. Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, son 24 saatte 37 bin 225 test yapıldı, 993 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 172 bin 114 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 642’ye, entübe hasta sayısı 281’e yükseldi. Dün 3 bin 218 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598’e ulaştı. Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. ‘Normal’ olan tedbirdir” dedi.

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