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ANKARA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İyileşen sayısında önemli artış

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İyileşen sayısında önemli artış
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Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 397’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyileşen hasta sayısında önemli bir artış var” dedi. Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 19 bin 853 test yapıldı, 948 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 739’a, entübe hasta sayısı da 338’e geriledi. Dün 1492 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 121 bin 507’ye ulaştı. Bakan Koca, Twitter’daki mesajında, “İyileşen hasta sayısında bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir” dedi. 

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