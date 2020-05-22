İyiki nasıl yazılır? İyi ki Tdk'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu, devamlı güncel olan yazım kılavuzudur. Bu yazım kılavuzu sayesinde İnternet ile beraber pek çok kelimenin anlamını, yazım tarzını bulmak mümkündür. TDK'da en fazla sorgulanan sözcükler arasında yer alanlardan birisi de ''iyi ki'' bağlacıdır. Bu bağlacın birleşik mi, ayrı mı yazıldığını öğrenmek isteyen birçok kişi vardır.

İYİ Kİ NASIL YAZILIR?

Türkçe dilinde bilhassa iki ayrı sözcüğün yan yana gelip, oluşturmuş olduğu yeni sözcükler veya sözcük öbeklerinin yazılışları oldukça fazla karıştırılmaktadır. Bunlardan birisi de ''iyi ki'' sözcüğüdür. Bu sözcüğün iyiki ve iyi ki şeklinde yazıldığı sorgulanmaktadır. Sözcüğün doğru kullanımının, iyi ki biçimde olduğunu söylemek kesin olacaktır. İyi ki ayrı yazılmaktadır.

İYİ Kİ NE DEMEKTİR?

Güzel rastlantı anlamına gelen iyi ki, sevinilecek bir vaziyet manasına gelmektedir.