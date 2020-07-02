İyidil’in beraatı bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık Metin İyidil ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, beraat eden sanıklar eski korgeneral Abdullah Barutcu, eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve Ersal Duman hakkındaki davaya yönelik duruşmalı temyiz incelemesini tamamladı. Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu. Daire, davada, İstinaf Mahkemesi’nin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil’in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yaptı. İyidil’in eylemlerinin “darbeye yardım” suçunu oluşturduğu ancak, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra “asli fail” olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi. Daire, Yanıkoğlu’na ağırlaştırılmış müebbet ile Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını ise onadı. Hamza Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet de eksik inceleme nedeniyle bozuldu. Dava yeniden görülecek.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu yerel mahkemede müebbet cezası almıştı. İstinaf mahkemesi de İyidil’in beraatına karar vermişti. Tahliye edilen İyidil, itirazla tekrar tutuklanmış ve temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gelmişti. HSK, İyidil’in beraati ve tahliyesine karar veren hâkimleri görevden almıştı.