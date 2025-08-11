×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İyi yolculuklar ‘Tuba’

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Kaplumbağaları#Caretta Caretta#Uydu Takip
İyi yolculuklar ‘Tuba’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

MUĞLA’dan yola çıkıp 28 bin kilometre yol katettikten sonra yeniden Dalyan’a dönen ‘Tuba’ dahil 7 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Haberin Devamı

Denize bırakılan caretta caretta’lardan yerli uydu cihazı takılan ‘Cosmos’ uzun yıllar boyunca izlenecek. Ortaca ilçesi İztuzu Plajı’ndaki DEKAMER, caretta caretta’lar üzerinde araştırmalar yürütüyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına ‘Tuba’ adı verilmişti. DEKAMER’de tedavi edilen Tuba, uydu takip cihazı takılarak 2019’da İztuzu Plajı’ndan denize bırakılmıştı. Tuba, 28 bin kilometre yol gittikten sonra geçen yıl İztuzu’na dönmüştü. 

İztuzu’ndaki törende, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan ‘Tuba’, ‘Yağmur Ege’, ‘Atlas’, ‘Cosmos’, ‘Nilgün’, ‘Balım’ ve ‘Elsa’ törenle denize bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Kaplumbağaları#Caretta Caretta#Uydu Takip

BAKMADAN GEÇME!