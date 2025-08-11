İyi yolculuklar ‘Tuba’

Güncelleme Tarihi:
Denize bırakılan caretta caretta’lardan yerli uydu cihazı takılan ‘Cosmos’ uzun yıllar boyunca izlenecek. Ortaca ilçesi İztuzu Plajı’ndaki DEKAMER, caretta caretta’lar üzerinde araştırmalar yürütüyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına ‘Tuba’ adı verilmişti. DEKAMER’de tedavi edilen Tuba, uydu takip cihazı takılarak 2019’da İztuzu Plajı’ndan denize bırakılmıştı. Tuba, 28 bin kilometre yol gittikten sonra geçen yıl İztuzu’na dönmüştü.
İztuzu’ndaki törende, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan ‘Tuba’, ‘Yağmur Ege’, ‘Atlas’, ‘Cosmos’, ‘Nilgün’, ‘Balım’ ve ‘Elsa’ törenle denize bırakıldı.