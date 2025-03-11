İyi uyku rutini trend oldu: Sleepmaxxing

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Instagram ve TikTok’ta milyonlarca izlenen videolar sayesinde pek çok kişi artık uykuya adım adım hazırlanıyor. Uyku kalitesini ve miktarını optimize etmek için takip edilen uygulamaları içeren “sleepmaxxing” yeni trend haline geldi. Takviyeler, belirli yiyecekler, uygulamalar ve katmanlı bir güzellik rutini içeren uyku öncesi hazırlık aşamaları, temelde uzmanların uzun zamandır uyku sağlığı için önerdiği alışkanlıklara odaklanıyor.

DOĞRU ADIMLAR

Uzmanlara göre, bilimsel olarak da kanıtlanmış doğru ‘sleepmaxxing’ rutini; serin, karanlık ve sessiz bir odada uyumak; yatmadan önce ekran süresini ve parlak ışıklara maruz kalmayı sınırlamak; birkaç saat öncesinden alkol veya kafein alımını bırakmak ve aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak adımlarını içermeli. Ayrıca uykuyu bölebilen stres hormonunu azaltabilecek battaniye tavsiye ediliyor.

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TEMKİNLİ OLUNMALI

Ancak videolarda sıkça görülen “kırmızı ışıkta uyuma” trendinin işe yaradığını gösteren yeterli bilimsel çalışma bulunmuyor. Uzmanlar, uyumadan önce “melatonin ve magnezyum takviyeleri alma” konusunda da temkinli. Çoğu insan için gerekli olmadığını ve sürekli kullanmanın ciddi uyku bozukluklarının teşhisini zorlaştırabileceğini belirtiyorlar. Bazı kişiler ayrıca horlama, susuzluk, ağız kuruluğu ve kokusu gibi sorunlarla ilişkilendirilen ağız solunumunu önlemek için uyumadan önce dudaklarını bantlıyor. Bu uygulama da uyku apnesi olan kişiler için tehlike yaratabileceğinden eleştiriliyor.

TAKINTI HALİNE GETİRMEYİN

Sleepmaxxing çılgınlığının bir kısmı iyi uyumaktan ziyade iyi görünmekle ilgili. Bazı sosyal medya kullanıcıları yatmadan önce yüzlerine ve saçlarına çok katmanlı güzellik rutinleri uygularken çektikleri videoları paylaşıyor. Stanford Üniversitesi’nde uyku tıbbı üzerine çalışan Dr. Rafael Pelayo, “trendler yüzünden uyku rutini konusunda takıntılı olmamayı” tavsiye ediyor. Michigan Üniversitesi’nden klinik nöroloji profesörü Dr. Anita Shelgikar ise “Sleepmaxxing, stres kaynağına dönüştürürse ters tepebilir. Bazı kişilerde, mükemmel uykuya ulaşma konusunda sağlıksız bir saplantı olan ortosomni bile gelişebilir” uyarısında bulunuyor.