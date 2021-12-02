İyi uyku daha çok antikor

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Türk Nöroloji Derneği’nin düzenlediği 57’nci Ulusal Kongre’de aşılar ile uykunun ilişkisi ele alındı. “COVID-19 süresince bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar ile mücadelede uykunun önemini bir kez daha anladık” diyen Doç. Dr. Benbir şu bilgileri verdi: “Pandemi nedeniyle hastalık korkusu arttı. Bu da uyku kalitesinde azalmalara neden oldu. Bağışıklık sistemindeki hücrelerimizin hafızası var. Uyku eksikliği bu hafızanın gelişimini olumsuz etkiliyor ve savunma mekanizması virüslere, bakterilere karşı yeterince iyi çalışamıyor. Aşı sonrası antikor yanıtlarının gelişmesi için de sağlıklı uyku önemli bir destekleyici rol oynuyor. Uykusuzluk bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını bozar, enfeksiyon gelişimine yatkınlık oluşturur ve hastalık seyrinin de kötüleşmesine neden olur.”

UYKUSUZLUĞUN BEDELİ ÇERNOBİL

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Geçen yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan Çernobil faciasında uykusuz bir çalışanın yaptığı insan hatasının etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Benbir, “Uyku yoksunluğu ve uyku bozuklukları, çalışma yaşamı ve iş verimi için de önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Çernobil nükleer kazasının gece 01.30 civarında uykusuzluk sonucunda insan hatasına bağlı olduğu bilinmektedir” dedi.

RİSKLİ İŞLERDE İŞVERENLER NE YAPMALI?

Doç. Dr. Benbir uyku bozukluklarıyla gelebilecek risklere karşı işverenlerin sorumluluğunu ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Vardiyalı çalışanlarda vardiya değişimlerinin ideal olarak 3-4 hafta ara ile olması önerilir. Haftalık değişim yapılmamalıdır.

- Değişim saat yönünün tersine olmamalı, 12 saat ve üzeri olmamalı.

- İki vardiya arasında en az 12 saat olmalı.

- Fiziksel olarak yorucu, monoton veya tehlikeli işler için gece vardiyası kullanılmamalı.

- Düzenli hafta sonu boşlukları bırakılmalı ve değişimin kendi içerisinde de mutlaka bir düzeni olmalıdır.

- Çalışanlar için kurum içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uyku bozuklukları için yüksek risk taşıyan çalışanların belirlenmesi gerekir.

- Çalışanların psikiyatrik değerlendirilmesi ve periyodik psikiyatrik değerlendirmeler, lüzum halinde kognitif-bilişsel terapiler için imkân tanınması gerekir.