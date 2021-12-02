İyi uyku daha çok antikor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirBilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir!#Omikron
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo...#Lionel Messi
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
NATO Komitesi’ne ilk Türk başkanNATO Komitesi’ne ilk Türk başkan#Melike Nikbay
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Altın yatırımcıları dikkat İşte son durum...Altın yatırımcıları dikkat! İşte son durum...#Çeyrek Altın
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Bu mu adalet Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler... Mahkemeden iyi hal indirimiBu mu adalet! Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler... Mahkemeden iyi hal indirimi#Tecavüz
Akımlar masum değil... Yeni tehlike: Sen de ekleAkımlar masum değil... Yeni tehlike: Sen de ekle#Instagram
Erdoğan, yeni ekonomi politikalarını anlattıErdoğan, yeni ekonomi politikalarını anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Evin tasarımı engelliye göre... Metin Şentürk bir dava daha açtıEvin tasarımı engelliye göre... Metin Şentürk bir dava daha açtı!#Metin Şentürk
Otomotiv devinden Türkiyeye yeni yatırım kararıOtomotiv devinden Türkiye'ye yeni yatırım kararı#Renault
Premier Ligde korkutan olay 35 dakika sonra...Premier Lig'de korkutan olay! 35 dakika sonra...#Chelsea
HABERLERGündem Haberleri

İyi uyku daha çok antikor

#Uyku#Antikor#Gülçin Benbir
İyi uyku daha çok antikor

Uyku süresi, kalitesi ve uyku uyunan ortam, bağışıklık sistemi için kilit bir etken. Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Moderatörü Doç. Dr. Gülçin Benbir, “İyi bir uyku aşılarda daha güçlü antikor oluşumunu sağlıyor” diyerek COVID-19 süresince uykunun öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Türk Nöroloji Derneği’nin düzenlediği 57’nci Ulusal Kongre’de aşılar ile uykunun ilişkisi ele alındı. “COVID-19 süresince bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar ile mücadelede uykunun önemini bir kez daha anladık” diyen Doç. Dr. Benbir şu bilgileri verdi: “Pandemi nedeniyle hastalık korkusu arttı. Bu da uyku kalitesinde azalmalara neden oldu. Bağışıklık sistemindeki hücrelerimizin hafızası var. Uyku eksikliği bu hafızanın gelişimini olumsuz etkiliyor ve savunma mekanizması virüslere, bakterilere karşı yeterince iyi çalışamıyor. Aşı sonrası antikor yanıtlarının gelişmesi için de sağlıklı uyku önemli bir destekleyici rol oynuyor. Uykusuzluk bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını bozar, enfeksiyon gelişimine yatkınlık oluşturur ve hastalık seyrinin de kötüleşmesine neden olur.”

UYKUSUZLUĞUN BEDELİ ÇERNOBİL

Haberin Devamı

Geçen yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan Çernobil faciasında uykusuz bir çalışanın yaptığı insan hatasının etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Benbir, “Uyku yoksunluğu ve uyku bozuklukları, çalışma yaşamı ve iş verimi için de önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Çernobil nükleer kazasının gece 01.30 civarında uykusuzluk sonucunda insan hatasına bağlı olduğu bilinmektedir” dedi.

RİSKLİ İŞLERDE İŞVERENLER NE YAPMALI?

Doç. Dr. Benbir uyku bozukluklarıyla gelebilecek risklere karşı işverenlerin sorumluluğunu ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Vardiyalı çalışanlarda vardiya değişimlerinin ideal olarak 3-4 hafta ara ile olması önerilir. Haftalık değişim yapılmamalıdır.
- Değişim saat yönünün tersine olmamalı, 12 saat ve üzeri olmamalı.
- İki vardiya arasında en az 12 saat olmalı.
- Fiziksel olarak yorucu, monoton veya tehlikeli işler için gece vardiyası kullanılmamalı.
- Düzenli hafta sonu boşlukları bırakılmalı ve değişimin kendi içerisinde de mutlaka bir düzeni olmalıdır.
- Çalışanlar için kurum içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uyku bozuklukları için yüksek risk taşıyan çalışanların belirlenmesi gerekir.
- Çalışanların psikiyatrik değerlendirilmesi ve periyodik psikiyatrik değerlendirmeler, lüzum halinde kognitif-bilişsel terapiler için imkân tanınması gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyku#Antikor#Gülçin Benbir

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil