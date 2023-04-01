İYİ Partiye iki kurşun

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İYİ Parti İl Başkanlığı binasına geçtiğimiz gün geç saatlerde isabet eden kurşunlardan biri binanın zemin katındaki kafe bölümünde bir koltuğa saplandı. Diğer kurşun ise üst katlardaki bir camı parçaladı. O saatte bina boş olduğu için ölen ya da yaralanan olmadı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener parti binasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Seçime bir buçuk ay kala ve Recep Bey’in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan, hem üçüncü kattan taammüden, ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır. Biz korkmayız bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı.”

İstanbul Valiliği ise akşam saatlerinde, kurşunların E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesinden geldiğini duyurdu. Valilik, 30 Mart Perşembe günü saat 21.30’da şantiyede hırsızlık teşebbüsünde bulunarak İYİ Parti İl Başkanlığı istikametine kaçan 3 şüphelinin arkasından, şantiye bekçisi M.E.’nin 7-8 el ateş ettiğini açıkladı. M.E. ruhsatlı tabancasıyla ile beraber gözaltına alındı.

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AK PARTİ İL BAŞKANI’NDAN ZİYARET: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe haberin ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe şöyle konuştu: “Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Parti’mize İstanbul’da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Hem demokrasimize hem birliğimize, hem kardeşliğimize, demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz.”

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: AMACINA ULAŞAMAYACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti İstanbul il binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz” dedi: “İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bu lanetli saldırıyı siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz.”

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SOYLU: POLİSE İTİMAT EDİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde saldırganın yakalandığını duyurdu. Twitter’dan açıklama yapan Soylu, “Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığı’na isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz, mahcup olursunuz” ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ: AYDINLATILACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyı kınadı. Bozdağ “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir” dedi.