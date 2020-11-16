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AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 18:15 | Son Güncelleme:

İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

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İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü
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Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü.

İYİ Parti, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde 43 milletvekiliyle Meclise girmişti. İlk olarak İYİ Parti listesinden seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek ayrılmıştı.

Daha sonra İyi Parti'den İstanbul Milletvekilleri Hayati Arkaz ile Fatih Mehmet Şeker, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti. Son olarak Adana Milletvekili Koncuk partiden istifa ederken, İstanbul Milletvekili Özdağ da ihraç edildi.

İstanbul Milletvekili Arkaz, MHP'ye Manisa Milletvekilİ Akkal ve Antalya Milletvekili Çokal ise AK Parti'ye geçmişlerdi. MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçmişti.

Bugün Özdağ'ın ihracı ve Koncuk'un istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.

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