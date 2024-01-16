İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara yorumu: Hassas bir süreç yürütüyoruz

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(Bilecik Belediye Başkanı seçimine yönelik iddialar) Bilecik konusunda çok ciddi bir bilgi kirliliği var.

(İstanbul ve Ankara adayı takvimi) Ankara ve İstanbul adaylarımızı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akşener’i araması) Sayın Genel Başkanımız önce Milli Savunma Bakanı’nı, ardından Dışişleri Bakanı’nı telefonla aradılar. Aynı kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı’nı da aradılar. Sayın Cumhurbaşkanı bizim aramamızın üzerinden güvenlik zirvesine girmeden önce dönmüş ve sürece ilişkin bir görüşme gerçekleştirilmiştir.”

