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İYİ Parti'nin geçiş planı: Adaya güvence ve 2023'te çifte sandık

#İYİ Parti#Seçim#Bahadır Erdem
İYİ Partinin geçiş planı: Adaya güvence ve 2023te çifte sandık

Akşener’in hamlesinin ardından Millet İttifakı’nın yol haritasına dair ipuçları geliyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, BBC Türkçe’deki röportajında açıkladı:

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“Muhtemelen referanduma sunulacak olan yeni anayasada, halihazırda görev yapan cumhurbaşkanının görevinin devam edeceğine ilişkin madde koyacağız. Dolayısıyla halk referandumu kabul edince, cumhurbaşkanı görevine devam ediyor olacak. Parlamenter sisteme geçtiğimizde, hükümet veya Meclis, ‘5-6 ay sonra genel seçim yapılacak’ diyecek.”

Yani Millet İttifakı’nda müstakbel cumhurbaşkanına güvence verilecek ve plan işlerse 2023’te iki kez sandık kurulacak.

İYİ Partinin geçiş planı: Adaya güvence ve 2023te çifte sandık

ÇELİK: DEMOKRASİ VAHŞETİ ENGELLEMİYOR MU?

Haberi AA verdi: “Norveç Balıkçılar Organizasyonu raporuna göre bu yıl av sezonunda 575 balina öldürülerek, son 5 yılda en yüksek sayıya ulaşıldı. Patlayıcılarla donatılmış zıpkınlar, balinanın 30 santimetre içine nüfuz ediyor ve deniz memelisinin içinde patlıyor.”

Tepki gösteren ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu:Yüksek standartlı demokrasi, canlıları vahşice katletmeyi engellemiyor mu? Demokratik standartların canlılara dönük vahşeti engelleme bağışıklığı yok mudur?”

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İYİ Partinin geçiş planı: Adaya güvence ve 2023te çifte sandık


İNCE’NİN BAKIŞ AÇISINDAN KURGU HATALARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parlamenter sisteme geçiş projelerinde “kurgu hataları var” diyor. Fox TV yayınında itirazlarını sıraladı:

  1. Önce seçimi kazanan olmak lazım. Birini cumhurbaşkanı seçtiğinizde pazartesi bambaşka bir adam vardır. Kimse kimseyi kandırmasın.
  2. Meclis’te 360’ı (sandalyeyi) buldunuz mu? Hadi 400 olmadı, ‘Referandumda halk karar versin’ dediniz. Yetmez.
  3. Başbakanlığı verebilmeniz için Akşener’in partisinin birinci olması lazım. Bir denklem var, 15 bilinmeyen var. Mantık kurgusu hatalı.

 

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#İYİ Parti#Seçim#Bahadır Erdem