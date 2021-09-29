İYİ Parti'nin geçiş planı: Adaya güvence ve 2023'te çifte sandık

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“Muhtemelen referanduma sunulacak olan yeni anayasada, halihazırda görev yapan cumhurbaşkanının görevinin devam edeceğine ilişkin madde koyacağız. Dolayısıyla halk referandumu kabul edince, cumhurbaşkanı görevine devam ediyor olacak. Parlamenter sisteme geçtiğimizde, hükümet veya Meclis, ‘5-6 ay sonra genel seçim yapılacak’ diyecek.”

Yani Millet İttifakı’nda müstakbel cumhurbaşkanına güvence verilecek ve plan işlerse 2023’te iki kez sandık kurulacak.

ÇELİK: DEMOKRASİ VAHŞETİ ENGELLEMİYOR MU?

Haberi AA verdi: “Norveç Balıkçılar Organizasyonu raporuna göre bu yıl av sezonunda 575 balina öldürülerek, son 5 yılda en yüksek sayıya ulaşıldı. Patlayıcılarla donatılmış zıpkınlar, balinanın 30 santimetre içine nüfuz ediyor ve deniz memelisinin içinde patlıyor.”

Tepki gösteren ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu: “Yüksek standartlı demokrasi, canlıları vahşice katletmeyi engellemiyor mu? Demokratik standartların canlılara dönük vahşeti engelleme bağışıklığı yok mudur?”

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İNCE’NİN BAKIŞ AÇISINDAN KURGU HATALARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parlamenter sisteme geçiş projelerinde “kurgu hataları var” diyor. Fox TV yayınında itirazlarını sıraladı: