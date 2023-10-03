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İYİ Partili Zorlu: Sürpriz adaylarımız yolda

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#Yerel Seçimler
İYİ Partili Zorlu: Sürpriz adaylarımız yolda
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 07:00

Yerel seçimlerde aday gösterilecek belediye başkanları için bir komisyon kurma aşamasında olduklarını söyleyen Zorlu, “Sürpriz adaylarımız olacak” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında soruları özetle şöyle yanıtladı:

(Suat Sarı’nın İstanbul adaylığı) Suat Bey çok kıymetli, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. İstanbul Büyükşehir’de grup sözcüsü; ancak çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İstanbul, gerekse Ankara için. Bunlar olgunlaştığında, belli bir aşamaya geldiğinde paylaşırız.

(Adayları nasıl belirliyorsunuz?) Bununla ilgili bir komisyon kurulması aşamasındayız. Ama özellikle çok adaylı, aday adayının çok olduğu illerde anket yönünde eğilimimiz var. Bu illerin hangileri olacağını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

(Mustafa Sandal’ın adaylığında gelişme var mı?) Büyük bir titizlikle çalışma yürütüyoruz. Sürpriz adaylarımız olacak. Önümüzdeki haftalarda paylaşırız.

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SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

(Genel Başkan Akşener’in sağlık durumu) Genel Başkanımızın sağlık durumu çok şükür şu anda iyi. Çalışmalarına başladı. Bugün (dün) Divan toplantımızı gerçekleştirdik.”

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#Yerel Seçimler

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