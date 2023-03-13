İYİ Partili Zorlu: Cumhur İttifakı, yeni 6'lı Masa olmuştur

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İYİ Partili Kürşad Zorlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Zorlu, seçime 62 gün kaldığını hatırlatarak, Millet İttifakı'nın bir bütün içerisinde 14 Mayıs seçimlerine hazırlandığını söyledi. Zorlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvim gereğince Genel İdare Kurulu'nda seçim takvimine yönelik bazı hususları belirginleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle milletvekili aday adaylarından alacağımız ücret konusunda bir bilgilendirme yapmak isterim; bu ücret erkekler için 30 bin TL, kadınlar için 15 bin TL, engellilerden herhangi bir ücret almayacağız. Yine gençlerimizden de 15 bin TL aday adaylığı başvuru ücretini almayı uygun buldu Genel İdare Kurulumuz. Bununla birlikte 15-22 Mart tarihlerinde aday adaylığı başvurusunu yapabilecekler. Adayların belirlenmesi konusunda Genel İdare Kurulumuz hangi yöntemin uygulanacağına dair Sayın Genel Başkanımıza tam yetki vermiştir. Sayın Genel Başkanımızın özellikle büyükşehirlerde üye tabanlı bir yoklama yapma arzusu ve iradesi öteden beri mevcuttur. Bunun üzerine bir çalışma yürütülecek ve nihai kararı da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.

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'ÖNEMLİ OLAN İRADEMİZDİR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, bir gazetecinin, 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve belediye başkanlığı görevleri için CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. 'Aynı anda iki görev yapamazlar' dedi. İYİ Partili Erhan Usta'nın da yine bir açıklaması var bu konu ile alakalı, 'Yasal düzenleme yaparız gerekirse' dedi. İYİ Parti'nin bu konuyla ilgili görüşü nedir?' sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bunlar çözülmeyecek noktalar değil. Önemli olan irademizdir. Sayın Genel Başkanımızın önerisi ve Millet İttifakı'nın ortak mutabakatı ile varılmış bir karardır bu. Artık biz merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin bir arada bir güç birliği içerisinde, bu deprem sonrası felakete hazırlanmasını ve yaraların sarılmasını çok arzu ediyoruz. Bu problemler aşılır. Bizim milletimize verdiğimiz taahhüt; bütün güçlerimizin, ülkemizde bu karanlık tabloyu ortadan kaldırmak isteyen bütün güçlerin bir arada yer almasını esas alan, milletimizin iradesini ve isteğini bu sandığa olabildiğince yansıtacak bir girişimi hayata geçirebilmektir. Dolayısı ile biz irademizi esas alıyoruz ve milletimizin bu yönde takdirine sunmuş bulunuyoruz."

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'ARTIK YEPYENİ BİR 6'LI MASA VAR'

İYİ Partili Zorlu, HÜDA PAR ve Yeniden Refah gibi siyasi partilerin AK Parti ile görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'na yönelttiği eleştirileri hatırlatarak, "Cumhur İttifakı'ndan gelen eleştiriler şöyleydi; 'Çok seslilik, nasıl yönetecekler ülkeyi?' Kaldı ki biz bu çoğulculuğun, çeşitliliğin, güç birliğinin ülkemize iyi geleceğine inanıyoruz ancak biz artık Millet İttifakıyız, adımızda son bildiri ile buna dönüştü. Şu anda kanaatim odur ki 6'lı Masa Cumhur İttifakı olmuştur. Çünkü onların da diğer partiler ile sayılarını topladığımızda kamuoyuna yansıyan artık yepyeni bir 6'lı Masa var" ifadelerini kullandı. (DHA)