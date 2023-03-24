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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım

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#Yavuz Ağıralioğlu#İYİ Parti#Millet İttifakı
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlundan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 21:26

6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı ve HDP ile yapılan temaslara daha önce sert tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir açıklama yaptı. Ağıralioğlu, “İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” dedi.

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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Elli yıllık ömrümü ve mücadelemi sadece ve sadece kendisine adadığım; Aziz Türk Milleti: Bildiğiniz üzere, siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim, eleştirilerimi yaptım ve de mücadele ettim.

Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim.

Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

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Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım.

İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem.

“KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU” DEMİŞTİ

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" ifadelerini kullanmıştı.

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#Yavuz Ağıralioğlu#İYİ Parti#Millet İttifakı

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