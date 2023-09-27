İYİ Partili Vural'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: Bu iki isme mecbur ve mahkum muyuz?

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İYİ Parti'nin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı sonrası CHP-İYİ Parti hattında söz düellosu sürüyor. Bu kez İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, katıldığı TV programında CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Vural,"Memleketi çok seviyorlarsa hodri meydan... Buyursunlar İYİ Parti’nin adaylarını desteklesinler. Bu tutumun hesabını sorarmış, CHP'liler bunları söylerken seçmenin bunun hesabını sormayacağını nereden biliyorlar? Türkiye için hayati bir konuysa, desteklesinler madem öyleyse İYİ Parti'yi... Rabbena rabbena hep bana hep bana.Demokraside korku ve tehdit işlemez arkadaş" ifadelerini kullandı.

"BU İKİ İSME MECBUR VE MAHKUM MUYUZ?"

İYİ Partili Vural, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı üzerinden eleştirdi. Vural, "Mecbur ve mahkum muyuz? İYİ Parti, İBB Başkanı'nın vizyonunu takip etmek mecburiyetinde mi? Cumhurbaşkanı adayı olun dendiğinde talip olmayana ne diyecekler acaba? Kazanacak aday dediğimiz zaman kazanacak adayı çıkartmak için usul belirlemeyenlere ne diyecekler acaba, sevgili CHP'nin yöneticileri?" diye konuştu.