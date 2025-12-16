İYİ Partili vekilden Bakan Kurum'a 'Hatay' teşekkürü

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, iklim krizinin sadece çevre meselesi değil, doğrudan doğruya bir milli güvenlik, milli ekonomi ve milletin refah seviyesini belirleyen bir etkene dönüştüğünü söyledi.

Artık hiçbir ülke ve toplumun, "iklim krizi bana dokunmaz" diyemediğini belirten Durmaz, "Bu anlamda ülkemizin aldığı tedbirler, geliştirdiği çevre politikaları ve küresel mücadeleye sağladığı önemli katkılarla üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta ve dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer almaktadır. 2026 yılında ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 de iklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğumuz çevreye duyarlı politikaları ve bu konuda uluslararası işbirliğine verdiğimiz önemi detaylarıyla tüm dünyaya anlatabilmek açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk İslam kültüründe suyun hayat kaynağı görüldüğüne dikkati çeken Durmaz, su kaynaklarının ve varlığının korunması için hayat alanlarının tamamında ileri biyolojik arıtma tesisleri kurulması gerektiğini ifade etti.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 yılı planlamalarının, Türkiye'nin meteoroloji alanında teknolojik dönüşümünü hızlandırdığının açıkça görüldüğünün altını çizdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, köklü tecrübesiyle Türkiye'nin afetlere hazırlanmasında stratejik bir yol üstlendiğini vurgulayan Yüksel, "Erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, radar ve gözlem ağının genişletilmesi, yapa zeka destekli tahmin modellerinin geliştirilebilmesi gibi çalışmalar vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan koruyan önemli adımlardır." ifadelerini kullandı.

"TARIMSAL SULAMAYI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYI TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM"

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri'nin faaliyetlerini anlatarak, talep ve beklentileri aktardı.

Çeşitli sebeplerle ciddi su azalması yaşandığını dile getiren Varlı, "Bundan sonrası için bizim, tarımsal sulamayı en iyi, en verimli şekilde kullanmayı teşvik etmemiz ve bunun nasıl yapılacağı noktasında yatırımlarımızı geliştirmemiz lazım. Artık kesinlikle yeraltında kapalı devre sistemle sulamaya geçmek lazım. Çünkü açık devre sistemde sulama ile barajlardan tarlaya ulaşan su yüzde 50'ye yakın azalıyor. Bunu yapmazsak gelecek yıllarda çok ciddi bir problem yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim yapan çiftçinin korunması ve desteklenmesi gerektiğini kaydeden Varlı, Tarım ve Orman Bakanlığının bu alandaki desteklemelerini artırmasının daha iyi olacağını belirtti. Varlı, "Üreticilerimizi korumak için gerekirse köylerdeki insanların çocuklarının eğitim, ulaşım ve gerekirse sosyal güvencesini sağlamamız lazım. Biz insanlarımızı köylerde tutamazsak çiftçiliği, hayvancılığı kim yapacak?" dedi.

"LÜTFEN BİR ŞEKİLDE BU KONUTLARINIZI YENİLEYİN"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı çalışmaları aktardı.

Depremden önce uyarılara rağmen Hatay'daki binaların dönüşümünü sağlayamadıklarını anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"İzmir, Manisa, Balıkesir gibi kentlerimizdeki insanlara çağrı yapıyorum; sizlerin canı çok kıymetli. Lütfen bir şekilde bu konutlarınızı yenileyin. Biz bunu yapamadık, bedelini çok ağır bir şekilde ödedik. Manisa'da diri fay hattı üzerinde binlerce binanın olduğunu biliyoruz. Ödümüz ağzımızda, 'Allah korusun' diyoruz. Bu binaların dönüşüme tabi tutulmasını, gerek belediye gerek bakanlık eliyle bu vatandaşlarımızı bir şekilde bu binalardan çıkartmamız lazım."

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaların hem ormanların korunmasının hem de orman köylerinin sosyal ve ekonomik gelişimi açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Doğaya saygı ve kanunlara bağlı şekilde avcılık faaliyeti sürdüren yüzbinlerce vatandaşın bazı sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Avcılarımızın kayıt altına alınması, avcılığa ilişkin istatistik verilerin sağlıklı şekilde toplanması, avlaklarda belirlenen kotalara ilişkin geliştirilen AVBİS, geldiğimiz aşamada yetersiz kalmakta ve mağduriyetler oluşturmaktadır. AVBİS'in altyapısında güncelleme yapılarak gerekli bütçe ve personeli sağlanmalıdır." dedi.

İYİ PARTİ'Lİ ÇİRKİN'DEN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanına Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" diyen Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay'a çok güzel hizmetlerde bulunduğunu, Hatay'ın yaralarını sarmak adına neredeyse sürekli Hatay'a geldiğini aktardı.

Çirkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Hatay'da deprem sonrası yaptığı hizmetlere dikkati çekerek, şunları vurguladı:

"Hatay'la ilgili gerçekten hakkını vermek gerekir. Sayın Bakan, bir kısım hassasiyetlerimizi de aktardıktan sonra Hatay'a daha farklı bakmaya başladı. Zaman zaman bu teşekkürlerimiz yanlış anlaşılıyor, yani farklı değerlendirenler oluyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz."